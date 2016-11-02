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Olay hakem PFDK’lık oldu!

Sarsıcı açıklamalar yapan Bitnel, PFDK’ya sevkedildi

Olay hakem Deniz Ateş Bitnel PFDK’lık oldu!
Geçen sezon oynanan Galatasaray- Trabzonspor maçında gösterdiği kımızı kartların ardından geçtiğimiz günlerde bu maçla ilgili şok açıklamalar yapan hakem Deniz Ateş Bitnel, PFDK'ya sevkedildi. TFF, konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapacak.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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