Olay hakem Deniz Ateş Bitnel PFDK’lık oldu!

Geçen sezon oynanan Galatasaray- Trabzonspor maçında gösterdiği kımızı kartların ardından geçtiğimiz günlerde bu maçla ilgili şok açıklamalar yapan hakem Deniz Ateş Bitnel, PFDK'ya sevkedildi. TFF, konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapacak.