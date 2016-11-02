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M.United maçının hakemi değişti

M.United maçının hakemi değişti
maçının hakemi UEFA tarafından değiştirildi. Maçı, Alman Manuel Grafe yerine, Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek. Maçta Milorad Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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