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M.United ile hesabımız var

M.United ile hesabımız var
Fenerbahçe'nin kaptanı ve file bekçisi Volkan Demirel, perşembe gecesi Manchester United ile oynayacakları maçın kedileri açısından sadece bir puan maçı olmadığını söyledi. Tecrübeli file bekçisi, "Manchester'daki ilk maç bizim moralsiz ve konsantrasyon eksikliğimizin olduğu bir döneme geldi. Bu yüzden performans yapamadık. Bence gerçek maç bu olur. Kazanarak gücümüzü ve kalitemizi göstereceğiz" dedi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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