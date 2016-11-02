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Kartal’a rakip dayanmıyor

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, AEK’yı deplasmanda mağlup ederek 3’te 3 yaptı

Kartal’a rakip dayanmıyor
Beşiktaş FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Yunanistan ekibi AEK Athens'i deplasmanda 88-78 yenerek 3'te 3 yaptı. Kartal bu sonuçla grupta yenilgisiz olarak liderliğe yükseldi. Kartal ilk yarıyı da 47-40 önde bitirdi. B Grubu'nda yer alan diğer temsilcimiz Karşıyaka ise kendi evinde ağırladığı M.Rishon takımını 84-75 mağlup etmeyi başardı.
  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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