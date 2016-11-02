Kartal’a rakip dayanmıyor

Beşiktaş FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Yunanistan ekibi AEK Athens'i deplasmanda 88-78 yenerek 3'te 3 yaptı. Kartal bu sonuçla grupta yenilgisiz olarak liderliğe yükseldi. Kartal ilk yarıyı da 47-40 önde bitirdi. B Grubu'nda yer alan diğer temsilcimiz Karşıyaka ise kendi evinde ağırladığı M.Rishon takımını 84-75 mağlup etmeyi başardı.