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’le yeni sözleşme

Bursaspor Harun’un sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı

Harun Tekin’le yeni sözleşme
Bursaspor milli kaleci Harun Tekin'in 2018'de bitecek olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Bursaspor Başkanı Ali Ay'la birlikte yöneticiler de katıldı.

DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM
Harun sözleşme sonrası, "Bana teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Benim Bursaspor ile gönülden kontratım var" ifadesini kullandı.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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