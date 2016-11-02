Fener Lens’in tapusunu alıyor

Fenerbahçe'de Jeremain Lens için formül arayışları şimdiden başladı! Kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu konulmayan Hollandalı yıldızın bonservisinin devre arasında alınması için çareler düşünülüyor. Bu çareler düşünülürken de UEFA ile yapılan anlaşma kriter alınıyor. İlk akla gelen çözümün Van derWiel, Fernandao ve Stoch üçlüsünün ya ada bu üçlünün ikisinin satılarak kaynak oluşturulması! Fernandao için Bursaspor ile yapılan görüşmeler devam ediyor. 1.5 milyon Euro'luk rakamın yukarı çekilmesi için çareler aranıyor. Aynı şekilde Stoch için Katar'dan gelen 3 milyonEuro'luk teklifin de yukarı çakilmesine çalışılıyor.
YÖNETİM VAN DER WIEL'İ SATMAK İSTİYOR Asıl beklenti ise Van derWiel konusunda. Hollandalı sağbekin menajeri Mino Raiola, herne kadar "İstanbul'da mutlu"şeklinde açıklamaları yapsa dayönetim Hollandalı sağ beki satarakburdan gelecekparayla Lens için bonsercisparasını bir araya getirmeninhesaplarını yapıyor! Lens'inbonservisinin 8.5 milyon Eurocivarında olduğu belirtiliyor.
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