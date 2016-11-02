Fener Lens’in tapusunu alıyor

Fenerbahçe'de Jeremain Lens için formül arayışları şimdiden başladı! Kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu konulmayan Hollandalı yıldızın bonservisinin devre arasında alınması için çareler düşünülüyor. Bu çareler düşünülürken de UEFA ile yapılan anlaşma kriter alınıyor. İlk akla gelen çözümün Van der Wiel, Fernandao ve Stoch üçlüsünün ya ada bu üçlünün ikisinin satılarak kaynak oluşturulması! Fernandao için Bursaspor ile yapılan görüşmeler devam ediyor. 1.5 milyon Euro'luk rakamın yukarı çekilmesi için çareler aranıyor. Aynı şekilde Stoch için Katar'dan gelen 3 milyon Euro'luk teklifin de yukarı çakilmesine çalışılıyor.



YÖNETİM VAN DER WIEL'İ SATMAK İSTİYOR

Asıl beklenti ise Van der Wiel konusunda. Hollandalı sağ bekin menajeri Mino Raiola, her ne kadar "İstanbul'da mutlu" şeklinde açıklamaları yapsa da yönetim Hollandalı sağ beki satarak burdan gelecek parayla Lens için bonsercis parasını bir araya getirmenin hesaplarını yapıyor! Lens'in bonservisinin 8.5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.