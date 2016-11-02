F.Bahçe Euro Lig’de Kazan’ı ağırlıyor

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Euro Lig'de şampiyonluk adayları arasında gösterilen ve şu ana kadar 4'te 4 yapan Fenerbahçe bugün sahasında UNICS Kazan'ı konuk edecek. Zorlu maç saat 20.00'de başlayacak.
BANVİT'İN RAKİBİ NYMBURK
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Banvit saat 20.00'de Nymburk'u ağırlayacak. C Grubu'nda yer alan Muratbey Uşak ise aynı saatte Ventspils'i konuk edecek.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Gazete
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