Dersimiz Besiktaş

Ersun Yanal Beşiktaş'la yatıyor, Beşiktaş'la kalkıyor... Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray deplasmanında olduğu gibi Beşiktaş önünde de takımını özel bir taktikle sahaya çıkaracak. Tecrübeli teknik adam, Siyah- Beyazlı takımın sezon başından itibaren oynadığı maçların detaylı analizini çıkartarak oyuncularına yapması gerekenleri bir bir anlattı. Çaykur Rizespor maçında yapılan basit hatalar nedeniyle oyuncularına sert uyarılarda bulunan Ersun Yanal Galatasaray deplasmanında olduğu gibi Beşiktaş karşısında da özel önlemler alacak. Siyah- Beyazlı ekibin sezon başından itibaren oynadığı maçların detaylı analizini çıkartan tecrübeli teknik adam, rakibin zaafları üzerine bir taktik belirleyecek. Yanal'ın özellikle Tosic'in yokluğunu en iyi şekilde değerlendirmek istediği ortaya çıktı.



BOŞ ALAN BIRAKMAMALARINI İSTEDİ

Yanal'ın takım içerisinde ağabey konumunda bulunan oyunculara da özel sorumluluklar yükleyeceği ve özellikle oluşabilecek gerginliklere kapılmamak için daha duyarlı olmalarını isteyeceği belirtildi. Rakibinin hücum gücünü yavaşlatmak için orta saha oyuncularına da özel sorumluluklar yükleyen Yanal, Siyah-Beyazlı oyunculara boş alan bırakmamasını istedi. Derbide forvette kimi oynatacağı konusunda da kararsızlık yaşayan Yanal'ın Beşiktaş karşısında tercihini yine N'Doye'den yana kullanması bekleniyor.



Yunus Emre SEL