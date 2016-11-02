Bir bir hedefe

Beşiktaş İtalya'da devirdiği Napoli'yi İstanbul'da geçemedi. Kara Kartal, Napoli ile 1-1 berabere kaldı... Beşiktaş, bu beraberlikle lider olma şansını kaçırdı ama iddiasını sürdürdü. 8. dakikada Aboubakar topu müsait pozisyondaki Quaresma'ya geçiremedi. Pası isabetli olsa Portekizli yıldız futbolcunun takımını öne geçirmesi içten bile değildi. 14'te Napoli'de Insigne sağ kanattan çizgiye indi. İçeriye çevirdiği topta Hamsik uygun pozisyonda topu üstten auta gönderdi. 29'da Beşiktaş yüzde 100'lük golü kaçırdı. Quaresma'nın ortasında kafalardan seken top Atiba'nın önünde kaldı. Atiba'nın vuruşunda top direkten dışarı çıktı. 41. dakikada Allan sağ kanattan ortaladı. Insigne müsait pozisyonda topu yandan auta attı.



KARA KARTAL İKİNCİ YARI İDARE ETTİ

51'DE Gabbiadi'nin ara pasında Callejon, Fabri ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcunun aşırtma vuruşu auta gitti. 69'da Mertens topun üzerinden atladı. Ceza sahasında müsait pozisyonda olan Insigne'nin vuruşu üstten dışarı çıktı. 78'de Aboubakar'ın ceza sahasına ortasında top Maksimovic'in eline çarptı. Hakem penaltı verdi. Penaltıyı Q7 gole çevirdi. 82'de Hamsik yaklaşık 25 metreden vurdu... Fabri'nin yapacağı birşey yoktu: 1-1. 90+2'de Insigne'nin vuruşu direği yaladı.



13 YIL SONRA PENALTI!

Beşiktaş, 13 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde penaltıdan gol attı... Kara Kartal, Devler Ligi'nde son olarak Lazio'ya karşı penaltıdan gol atmıştı.



PAS REKORU!

Maçın İngiliz hakemi Mark Clattenburg, 78. dakikada Beşiktaş lehine penaltı düdüğü çaldı. Penaltıyı Quaresma gole çevirdi. Ancak bu pozisyondan önce iki penaltı pozisyonu daha vardı. Hakem o pozisyonlarda devam kararı verdi. Bu iki pozisyona Beşiktaş taraftarları büyük tepki gösterdi. Kartal, Napoli maçında 390 başarılı pas yaparken bu rakam Napoli'de tam 526 idi.



MÜCADELE İYİ AMA HÜCUMDA AKTİF OLMALIYIZ

Napoli maçının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım olarak iyi mücadele ettiklerini ancak hücumdü daha aktif olmaları gerektiğini söyledi. Güneş, "1-0'ı korumalıydık ama çok net ve usta bir vuruştan golü yedik. 1 puan da kötü değil. Hücumda rakibi çok rahatsız ettiğimizi düşünmüyorum. Bu yönümüzü geliştirmeliyiz" dedi.