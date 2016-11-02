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öncesi kahkahalı idman

Cuma günü TT Arena’da çok zorlu bir sınava çıkacak olan Galatasaray’da herkesin keyfi yerinde

Başakşehir öncesi kahkahalı idman
Lider Başakşehir'i cuma günü Arena'da konuk edecek olan Galatasaray'da hazırlıklar çok neşeli bir ortamda sürüyor... Jan Olde Riekerink yönetimindeki idman, takım halindeki ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra topla adaptasyon çalışması gerçekleştirilirken ardından üç grup halinde baskı üzerine bir çalışma yapıldı. İdmanın son bölümünde ise üç grup hâlinde dar alanda çift kale maç turnuvası gerçekleştirildi. Kazanan takımıda yer alan futbolcuların yaşadığı sevinç görülmeye değerdi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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