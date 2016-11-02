Attığım o gol rüya gibiydi

Adanaspor deplasmanında attığı golle 3 puanı getiren Armindo Bruma, GSTV'ye özel açıklamalarda bulundu.
HAYALİM MİLLİ TAKIM Portekizli yıldız, "Tanrı'ya çok şükürler olsun ki bu zamana kadar gösterdiğim performanstan gayet memnunum. Sezonun en parlak anı Beşiktaş'a attığım goldü. Bir rüya gibiydi. En önemli özelliklerimden biri dripling ve adam eksiltmek. Rakiplerimi de anlayabiliyorum. Sinirlenebilirler, bu futbolun içinde olan bir şey. Hepsine saygım sonsuz. Gerçekten iyi bir teknik direktörümüz olduğunu düşünüyorum. Sadece bana değil tüm takım arkadaşlarıma ve gençlere önem veriyor. en büyük hayallerimden biri PortekizA Milli Takımı için oynamak. Bunun için en önemli yol Galatasaray'dan geçiyor" dedi.
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