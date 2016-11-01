Zorlu maça Alman hakem Manuel Grafe

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile Kadıköy'de oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Grafe yönetecek. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Manuel Grafe'nin yardımcılıklarını Holger Henschel ve Mike Pickel yapacak. Türk takımları Manuel Grafe'nin yönettiği 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.