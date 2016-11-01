Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Nice şehrindeki Nice Stadı'nda TSİ 23.05'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Mehmet Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.

Serkan Ok'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Mete Kalkavan ve Tolga Özkalfa olacak.