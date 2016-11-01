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Topuk Yaylası’na kar yağdı

Topuk Yaylası’na kar yağdı
Fenerbahçe'nin Düzce'de bulunan ve özellikle yazın giderek antrenman yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri'ne kar yağdı. Ekim ayında yağan kar büyük bir şaşkınlık yaşattı. Tesisler karla kaplanırken tesis görevlileri karları temizlemekte zaman zaman zorlandı.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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