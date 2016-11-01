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ses unu kırmak istiyor

Napoli önünde kendilerine ait olan 132 desibellik ses unu kırmayı hedefliyor

Taraftar ses rekorunu kırmak istiyor
Beşiktaş'ı Napoli karşısında bugün 40 bin ın desteklemesi bekleniyor. 15 Eylül 2009'da Şampiyonlar Ligi'nde M.Unitedİnönü Stadı'nda ağırladığı maçta 132 desibele imzasını atan Beşiktaşlı taraftarlar o dönem 32 bin kişiyle elde edilen u 40 bin kişiyle geliştirmeyi hedefliyor. Napoli maçından günler önce biletlere büyük ilgi gösteren taraftarlar yine takımın en büyük kozu olacak. Beşiktaşlı taraftarlar bugün ayrıca görsel bir şova hazırlanacak.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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