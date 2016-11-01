Taraftar ses rekorunu kırmak istiyor

Beşiktaş'ı Napoli karşısında bugün 40 bin taraftarın desteklemesi bekleniyor. 15 Eylül 2009'da Şampiyonlar Ligi'nde M.United'ı İnönü Stadı'nda ağırladığı maçta 132 desibele imzasını atan Beşiktaşlı taraftarlar o dönem 32 bin kişiyle elde edilen rekoru 40 bin kişiyle geliştirmeyi hedefliyor. Napoli maçından günler önce biletlere büyük ilgi gösteren taraftarlar yine takımın en büyük kozu olacak. Beşiktaşlı taraftarlar bugün ayrıca görsel bir şova hazırlanacak.
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