Taraftar desteğiyle kazanmak istiyoruz

Beşiktaş'ın yıldız ismi Adriano,Napoli maçının çok zor geçeceğinisöyledi. Brezilyalı futbolcu,"Napoli kazanmak için buraya gelecek.Ancak taraftarımızın yardımıylabu maçı kazanmak istiyoruz" dedi.
CANER'İ ARATMAYIZ Caner Erkin'in sakatlığıyla da ilgili konuşan Adriano, "Onun yokluğu çok büyük bir sıkıntı. Ancak onu aratmamak için elimizden geleni yapacağız. Bu sakatlık bizi olumsuz etkiledi" dedi.
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