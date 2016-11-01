Taraftar desteğiyle kazanmak istiyoruz

Beşiktaş'ın yıldız ismi Adriano, Napoli maçının çok zor geçeceğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Napoli kazanmak için buraya gelecek. Ancak taraftarımızın yardımıyla bu maçı kazanmak istiyoruz" dedi.



CANER'İ ARATMAYIZ

Caner Erkin'in sakatlığıyla da ilgili konuşan Adriano, "Onun yokluğu çok büyük bir sıkıntı. Ancak onu aratmamak için elimizden geleni yapacağız. Bu sakatlık bizi olumsuz etkiledi" dedi.