  1. Napoli önünde gol peşinde Quaresma yakın takipte
  2. Kazansak da bu iş bitmez

Taraftar desteğiyle kazanmak istiyoruz

Beşiktaş’ın yıldızı Adriano, “Taraftar desteğiyle Napoli önünde kazanmak istiyoruz” ifadesini kullandı

Taraftar desteğiyle kazanmak istiyoruz
Beşiktaş'ın yıldız ismi Adriano, Napoli maçının çok zor geçeceğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Napoli kazanmak için buraya gelecek. Ancak taraftarımızın yardımıyla bu maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

CANER'İ ARATMAYIZ
Caner Erkin'in sakatlığıyla da ilgili konuşan Adriano, "Onun yokluğu çok büyük bir sıkıntı. Ancak onu aratmamak için elimizden geleni yapacağız. Bu sakatlık bizi olumsuz etkiledi" dedi.
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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