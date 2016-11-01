Kadıköy'de Kardemir Karabükspor engelini 5 golle aşan Fenerbahçe'de perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Manchester United maçının hazırlıklarına başlandı. Üst üste alınan iki galibiyet sonrasında Samandıra'ya adeta baharın geldiği dünkü antrenmanda çok net bir şekilde gözler önüne serildi. Çok neşeli olan futbolcular idmanı adeta kahkaha sesleriyle inletirken, takımın özgüvenin de yükseldiği gözlendi. Yaşanan bu olumlu gelişin teknik direktör Dirk Advocaat'ın yüzünü güldürürken, futbolcuların hedefi Manchester United karşısında zafer elde ederek yaşanan büyük çıkışı sürdürmek.
40 BİN TARAFTAR BEKLENİYOR
Karabükspor maçındaki farklı galibiyet ve sergilenen güzel futbol taraftarların da takıma bakış açısını değiştirmiş durumda... Sezon başından bu yana maçlara fazla ilgi göstermeyen taraftarlar dün satışa çıkan Manchester United biletlerine adeta hücum etti. Perşembe günü Ülker Stadı'nda yaklaşık 40 bin taraftarın yerini alması bekleniyor.
Şimdi sıra sende Manchester
Konya ve Karabük galibiyetiyle kendine gelen Fenerbahçe, çıkışını Manchester United karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Futbolcular dünkü antrenmanda müthiş moralli gözükürken, dün satışa çıkan biletlere taraftarlar çok büyük bir ilgi gösterdi
Kadıköy'de Kardemir Karabükspor engelini 5 golle aşan Fenerbahçe'de perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Manchester United maçının hazırlıklarına başlandı. Üst üste alınan iki galibiyet sonrasında Samandıra'ya adeta baharın geldiği dünkü antrenmanda çok net bir şekilde gözler önüne serildi. Çok neşeli olan futbolcular idmanı adeta kahkaha sesleriyle inletirken, takımın özgüvenin de yükseldiği gözlendi. Yaşanan bu olumlu gelişin teknik direktör Dirk Advocaat'ın yüzünü güldürürken, futbolcuların hedefi Manchester United karşısında zafer elde ederek yaşanan büyük çıkışı sürdürmek.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Gazete
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