Şimdi sıra sende Manchester

Kadıköy'de Kardemir Karabükspor engelini 5 golle aşan Fenerbahçe'de perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Manchester United maçının hazırlıklarına başlandı. Üst üste alınan iki galibiyet sonrasında Samandıra'ya adeta baharın geldiği dünkü antrenmanda çok net bir şekilde gözler önüne serildi. Çok neşeli olan futbolcular idmanı adeta kahkaha sesleriyle inletirken, takımın özgüvenin de yükseldiği gözlendi. Yaşanan bu olumlu gelişin teknik direktör Dirk Advocaat'ın yüzünü güldürürken, futbolcuların hedefi Manchester United karşısında zafer elde ederek yaşanan büyük çıkışı sürdürmek.



40 BİN TARAFTAR BEKLENİYOR

Karabükspor maçındaki farklı galibiyet ve sergilenen güzel futbol taraftarların da takıma bakış açısını değiştirmiş durumda... Sezon başından bu yana maçlara fazla ilgi göstermeyen taraftarlar dün satışa çıkan Manchester United biletlerine adeta hücum etti. Perşembe günü Ülker Stadı'nda yaklaşık 40 bin taraftarın yerini alması bekleniyor.



