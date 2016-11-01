Seni evlendirelim Kim

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Barilla ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza törenine Başkan Aziz Yıldırım da katıldı. Yıldırım ile voleybol takımının yıldızı Kim Yeon-Koung arasında yaşanan diyalog törene damga vurdu. İmza töreninde bir araya gelen ikili birbirine takılmadan edemedi. Önce Yıldırım, Kim'e "Seni artık evlendirelim" dedi. Kim de cevap olarak "Başkan evlenirim ama uzun biri olsun" ifadesini kullanınca Yıldırım, "Avrupa Ligi maçında anons yaptıracağım gel bu işi bitirelim artık" cevabını verdi. Bu diyalogların ardından karşılıklı gülüşmelerin yaşandığı törende bu kez Kim, Yıldırım'a takıldı. Başkan'ın göbeğini tutarak kilo aldığını söyleyen Koreli voleybolcu herkesi güldürdü.



İKİ YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe ile Barilla arasındaki sponsorluk anlaşması, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlenen bir törenle imzalandı. Yönetici Selim Kosif, "Uluslararası gıda devi Barilla ile 2 senelik anlaşma yapacağız. İnşallah bu sponsorluğu ileriki yıllarda daha da geliştireceğiz" dedi.