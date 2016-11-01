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Şener formayı artık vermez

Şener formayı artık vermez
Van der Wiel'in yokluğunda formayı sırtına geçiren Şener performansıyla göz dolduruyor. Konya ve Karabük önünde etkili bir futbol ortaya koyan milli futbolcu için, "Artık Van der Wiel geri dönse de Şener bu formayı bırakmaz. Hem yürekli hem de üretken oynuyor" yorumu yapılıyor.
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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