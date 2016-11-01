Şener formayı artık vermez

Van der Wiel'in yokluğunda formayı sırtına geçiren Şener performansıyla göz dolduruyor. Konya ve Karabük önünde etkili bir futbol ortaya koyan milli futbolcu için, "Artık Van der Wiel geri dönse de Şener bu formayı bırakmaz. Hem yürekli hem de üretken oynuyor" yorumu yapılıyor.