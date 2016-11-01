Riekerink Bey affetmedi!

Geçtiğimiz hafta sonu Adanaspor'la deplasmanda oynanan maçta oyundan alınmasına sinirlenen ve yedek kulübesinin camlarını tekmeleyen Yasin Öztekin'e ceza kesildi. Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcuyu süresiz olarak kadro dışı bıraktı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Alınan bilgilere göre, yönetimin aldığı bu kararda teknik direktör Jan Olde Riekerink'in raporundaki, "Ceza vermezsek takıma kötü örnek olur. Bu tür hareketlen tekrarlanır" ifadesi etkili oldu. Ayrıca 100 bin Euro da para cezası verilen Yasin için resmi siteden, "Bugünden itibarenA2 takımıyla birlikte idmanlara çıkacaktır" açıklamasını yapıldı.
HAMİT'E AF VARAMA YASİN'E YOK! Çaykur Rizespor'la oynanan maçta da oyuna alınmayan Hamit Altıntop kulübedeki su şişelerini tekmelemişti. Fakat Riekerink ve yönetim tecrübeli futbolcuya herhangi bir ceza vermemişti.
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