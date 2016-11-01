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’da değişen yok!

Ozan Tufan’da değişen yok!
Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu sakatlarla ilgili bilgi verdi. Kurduracıoğlu, "Ozan Tufan'da sıvı kaybı devam ediyor. Durumunda değişim yok. Van der Wiel ise daha iyiye gidiyor" diye konuştu.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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