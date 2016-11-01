Ozan Tufan’da değişen yok!

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Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu sakatlarla ilgili bilgi verdi. Kurduracıoğlu, "Ozan Tufan'da sıvı kaybı devam ediyor. Durumunda değişim yok. Van der Wiel ise daha iyiye gidiyor" diye konuştu.
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