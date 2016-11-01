Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusu

Ankara Adliyesine gelen Gökçekaya ve Gümüşçivi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdikleri suç duyurusu dilekçesinde, Tongsir'in twitter hesabından çeşitli zamanlarda yaptığı paylaşımları da delil olarak sundu.

TSYD Genel Başkanı Tongsir'in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sokağa çıkarak tankların önüne geçen vatandaşları küçük düşürdüğünü ileri süren Önder Gökçekaya, "Oğuz Tongsir, darbe girişimi gecesi bedenlerini ortaya koyan kahramanlarla dalga geçmiştir. Tongsir, 'Tankın önüne nasıl atlamışlarmış? Yahu bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar. Devleti için tank mank vız gelir' paylaşımıyla yüce Türk milletine hakaret etmiş ve aşağılamıştır." dedi.

Oğuz Tongsir'in genel başkanlık görevini kötüye kullandığını iddia eden Gökçekaya, "Tongsir, derneğin imkanlarını kötüye kullanmaktadır. Eşine ait aracı TSYD'ye satarak, eşine haksız menfaat sağlamıştır. Delillerimizi mahkemeye sunacağız." ifadelerini kullandı.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Cumhurbaşkanına hakaret, görevi kötüye kullanma ile halkı ve devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçlarından, TSYD Genel Başkanı Tongsir hakkında kamu davası açılması talep edildi.