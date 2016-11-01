Napoli önünde gol peşinde Quaresma yakın takipte

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda en golcü oyuncu sıralamasında ise Ricardo Quaresma birinci durumda bulunuyor. Dinamo Kiev karşısında attığı golle, 9 gollü Daniel Pancu ile en golcü sıralamasında üçüncülüğü paylaşan tecrübeli oyuncu, bugün gol veya goller bularak Bobo'yu yakalamayı hedefliyor.



EVİMİZDE DE YENERİZ

Portekizli futbolcu Napoli ile oynayacakları maça büyük önem verdiklerini söyleyerek, "İlk maçta rakibimizi yenmeyi başardık. Onları İtalya'da yenebildiğimize göre kendi evimizde de devirebiliriz. Talisca ve Caner'in sakatlığı hepimizi çok üzdü. Onların yokluğunu hissettirmemek için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.



TARAFTAR FAKTÖRÜ

Taraftarın desteğinin kendilerine büyük güç olacağını dile getiren Portekizli oyuncu, "Kazandığımız takdirde gruptan çıkma yolunda dev bir adım atarız" dedi.



4 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI VAR

Beşiktaş'ta Napoli maçı öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alan Caner Erkin, Talisca ve Necip Uysal'ın dışında Aras Özbiliz'in de sakatlıkları devam ediyor. Aras Özbiliz zaten Beşiktaş'ın Devler Ligi kadrosunda yer almıyordu.



ADRIANO SARI KARTTA SINIRDA

Beşiktaş'ta iki sarı kartı bulunan Brezilyalı futbolcu Adriano ceza sınırında bulunuyor. Dinamo Kiev ve Napoli maçlarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu, bir kez daha aynı durumla karşılaşırsa cezalı duruma düşecek. Beck, Tolgay Arslan ve Vincent Aboubakar birer kez sarı kart görmüştü.



