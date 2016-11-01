Menüde yine pizza var!

Haydi Kartal yine zafere uç!.. Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş 4. maçında bu akşam Napoli ile Vodafone Arena'da mücadele edecek.



3 PUAN ZİRVE DEMEK!

Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Mark Clattenburg yönetecek. İtalyan ekibiyle 15 gün önce deplasmanda karşılaşan ve Aboubakar (2) ile Adriano'nun golleriyle 3-2 kazanan Siyah-Beyazlılar'da hedef birkez daha gülmek... 3 maç sonunda 5 puanla ikinci sırada yer alan Beşiktaş bu akşam sahadan zaferle ayrılırsa hem liderliğe yükselecek hem de ilk iki yoluna dev bir atım atacak. Zorlu mücadele öncesinde Kartal'ın canını sakatlıklar sıkıyor. Ameliyat olan Caner ve Talisca ile birlikte Necip de bu akşam yok.



HEDEF 70. GALİBİYET

Bugüne kadar Avrupa'da 187 maça çıkan Kartal, 69 galibiyet, 39 beraberlik ve 79 mağlubiyet alırken, attığı 236 gole karşılık kalesinde 264 gol gördü.



