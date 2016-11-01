Kazansak da bu iş bitmez

Şenol Güneş Napoli maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü zor bir grupta olduklarını söyleyerek, "Öyle bir gruptayız ki aldığımız iyi sonuçlar bile sizi garantiye götürmüyor. Kazansak da her şey bitmeyecek. Kazanmamız halinde çok büyük bir avantajımız olacaktır. Uzun vadeli bakmaya gerek yok. En iyi futbolumuzu oynayıp, bütün Türkiye'deki futbolseverlerin beğendiği bir futbol oynayalım ve kazanalım ama kaybetmemek de önemlidir" dedi. Savunmayı ve hücumu düşünen bir takım olmaları gerektiğini söyleyen Güneş, "Napoli'nin zaafı geride beklenmeyen hatalar yapması. Bunu ilk maçta kullandık. Sürekli geride kalarak değil, rakibi oynatmamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.



GÖKHAN İNLER&OĞUZHAN DA RİSK YOK

Gökhan İnler ve Oğuzhan'ın durumu hakkında da konuşan Güneş, "Akhisar maçında kırık vardı Gökhan İnler'in. Oynayabileceğini düşünerek Gökhan'ı, Oğuzhan'ı sahaya sürdük. Hem verim olmadı hem de geriye gitti. Hem Gökhan hem de Oğuzhan'ın sakatlık riski görünmüyor. Ancak ikisi de yüzde yüz antrenman temposunda çalışmadı" diye konuştu.