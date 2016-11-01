Kartal için tarihi şans

Şampiyonlar Ligi'nde bugün İtalyan takımı Napoli'yi konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa'nın en önemli organizasyonunda tarihi bir başarıyı yakalayabilir. B Grubu'nda bu sezon 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan toplayan Siyah- Beyazlı takım karşılaşmayı kazandığı takdirde 6. kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanına ulaşmış olacak.



HEDEF YÜKSELDİ

Grupta Benfica ve Dinamo Kiev maçlarından 1-1'lik skorlarla ayrılırken 3. haftaki deplasman mücadelesinde deplasmanda Napoli'yi 3-2 mağlup ederek puanını 5'e yükseltmeyi başarmıştı. İtalyan takımını Vodafone Arena'da ağırlayacak olan Kartal eğer bugün rakibini yenerse puanını 8'e çıkararak Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadarki en yüksek performansına ulaşmış olacak. Beşiktaş daha önce 5 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-2004 sezonunda elde etmişti. O dönemde Lucescu'nun çalıştırdığı Kartal 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplamıştı.



İTALYANLAR'I GÜVENLİK ENDİŞESİ SARDI

Beşiktaş ile bugün karşılaşacak olan Napoli'yi güvenlik endişesi sardı. Matino gazetesi 400 civarı Napoli taraftarının İstanbul'a geleceğini okurlarına duyurdu.



KORKULARI BÜYÜK

Gazete ilk maçta Beşiktaş Yönetimi'nin kendi taraftarlarına İtalyan polisi ve Napoli taraftarları tarafından eziyet yapıldığını söylediğini yazarak, "Umarım Beşiktaş bunun intikamını almaya kalkmaz" dedi.