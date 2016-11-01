Kartal için tarihi şans

Şampiyonlar Ligi'nde bugün İtalyan takımı Napoli'yi konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa'nın en önemli organizasyonunda tarihi bir başarıyı yakalayabilir. B Grubu'nda bu sezon 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan toplayan Siyah-Beyazlı takım karşılaşmayı kazandığı takdirde 6. kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanına ulaşmış olacak.
HEDEF YÜKSELDİ
Grupta Benfica ve DinamoKiev maçlarından 1-1'likskorlarla ayrılırken 3. haftakideplasman mücadelesindedeplasmanda Napoli'yi3-2 mağlup ederek puanını5'e yükseltmeyi başarmıştı.İtalyan takımını VodafoneArena'da ağırlayacak olanKartal eğer bugün rakibini yenerse puanını 8'eçıkararak Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadarkien yüksek performansına ulaşmış olacak. Beşiktaşdaha önce 5 kez yer aldığı ŞampiyonlarLigi'nde en yüksek puanını 2003-2004 sezonundaelde etmişti. O dönemde Lucescu'nun çalıştırdığıKartal 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplamıştı.
İTALYANLAR'I GÜVENLİKENDİŞESİ SARDI Beşiktaş ile bugün karşılaşacak olan Napoli'yi güvenlik endişesi sardı. Matino gazetesi 400 civarı Napoli taraftarının İstanbul'a geleceğini okurlarına duyurdu.
KORKULARI BÜYÜK
Gazete ilk maçta Beşiktaş Yönetimi'nin kendi taraftarlarına İtalyan polisi ve Napoli taraftarları tarafından eziyet yapıldığını söylediğini yazarak, "Umarım Beşiktaş bunun intikamını almaya kalkmaz" dedi.
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