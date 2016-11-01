İlk hedefimiz Beşiktaş’ı yenmek

Trabzonspor TeknikDirektörü Ersun Yanal, Beşiktaşönünde kazanmaktanbaşka birşeyi düşünmediklerinisöyledi. Ç.Rizespor beraberliğiniunuttuklarını söyleyen tecrübelihoca, "G.Saray'ı 2 hafta önceİstanbul'da yendik. Şimdi bizi Beşiktaş'laoynayacağımız zorlu birmaç bekliyor. Bu maçı kazanmayıçokistiyoruz" dedi.Yanal ligde hala şanslarının sürdüğünüifade ederek, "Bundansonra kritik bir sürece giriyoruz.Biz her maçı kazanmak istiyoruz.Kimseden korkmuyoruz. Yeter kiistediğimiz oyunu sahaya yansıtmayıbilelim" diye konuştu.
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