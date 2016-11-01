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İlk hedefimiz Beşiktaş’ı yenmek

Yanal, “Rizespor beraberliğini unuttuk. İlk hedefimiz Beşiktaş’ı yenmek” dedi.

İlk hedefimiz Beşiktaş’ı yenmek
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş önünde kazanmaktan başka birşeyi düşünmediklerini söyledi. Ç.Rizespor beraberliğini unuttuklarını söyleyen tecrübeli hoca, "G.Saray'ı 2 hafta önce İstanbul'da yendik. Şimdi bizi Beşiktaş'la oynayacağımız zorlu bir maç bekliyor. Bu maçı kazanmayı çok istiyoruz" dedi. Yanal ligde hala şanslarının sürdüğünü ifade ederek, "Bundan sonra kritik bir sürece giriyoruz. Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Kimseden korkmuyoruz. Yeter ki istediğimiz oyunu sahaya yansıtmayı bilelim" diye konuştu.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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