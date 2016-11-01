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& Barcelona rövanşa çıkıyor

Guardiola & Barcelona rövanşa çıkıyor
Devler Ligi'nde 4. hafta maçları bugün başlayacak. Gecenin ön önemli maçında Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Barcelona'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Diğer maçlar: Basel-PSG, Ludogorets-Arsenal, Mönchengladbach- Celtic, PSV-Bayern Münih, Atletico Madrid-Rostov.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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