  1. Dev maçta bomba alarmı! Stat boşaltıldı!

, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Galatasaray, PFDKya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, 'ın, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Adanaspor ile oynadığı maçtaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Adanaspor'un da aynı nedenle, Gaziantepspor'un ise Osmanlıspor maçında usulsüz seyirci alınması sebebiyle disipline sevk edildiği kaydedildi.
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  • 01 Kasım 2016, Salı 21:47
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