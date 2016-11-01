TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Adanaspor ile oynadığı maçtaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Adanaspor'un da aynı nedenle, Gaziantepspor'un ise Osmanlıspor maçında usulsüz seyirci alınması sebebiyle disipline sevk edildiği kaydedildi.
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