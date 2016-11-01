Florya’da gece gündüz ders çalışıyor!

Galatasaray deplasmanda Adana'yı yenerek haftayı 3 puanla tamamlamasına rağmen teknik direktör Jan Olde Riekerink sıkıntılı...



NASIL ETKİ EDECEK

Takımın son 3 maçta sadece 2 gol atabilmesi ve büyük bir pozisyon kısırlığı yaşaması baş ağtırıyor. Hollandalı hocanın Florya'da gece gündüz bu konu üzerine kafa yorduğu gelen bilgiler arasında. Riekerink'in idmanlarda duran top organizasyonları ve kanat akınları üzerinde durduğu belirtiliyor. Başarılı teknik adamın yapacağı çalışmaların Başakşehir maçına ne kadar yansıyacağı merakla bekleniyor.