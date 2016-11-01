Fenerbahçe: RTÜK olaya el koysun

Karabük maçında Fırat Aydınus'un Mehmet Topal'ın pozisyonuna penaltı vermesi tartışmalara yol açtı. Maç gecesi TV'lerde bu pozisyon masaya yatırıldı. F.Bahçe yönetimi bunun üzerine dün bir açıklama yayınladı. Açıklamada "TFF ve MHK'nin TV'lerdeki yorumlardan etkilenmeyeceğine ve boyun eğmeyeceğine inanıyoruz. Bazı yorumcular algı çalışması yapmaktadırlar. Devletimizin ilgili makamları ve RTÜK devreye girmelidir. Bu tür yayın yapan programlar derhal yayından kaldırılmalıdır" denildi.