  1. Aatif Chahechouhe takımda kalıyor
  2. Bunun adı diriliş

: olaya el koysun

için yapılan yorumlar ’yi fena kızdırdı

Fenerbahçe: RTÜK olaya el koysun
Karabük maçında Fırat Aydınus'un Mehmet Topal'ın pozisyonuna penaltı vermesi tartışmalara yol açtı. Maç gecesi TV'lerde bu pozisyon masaya yatırıldı. F.Bahçe yönetimi bunun üzerine dün bir açıklama yayınladı. Açıklamada "TFF ve MHK'nin TV'lerdeki yorumlardan etkilenmeyeceğine ve boyun eğmeyeceğine inanıyoruz. Bazı yorumcular algı çalışması yapmaktadırlar. Devletimizin ilgili makamları ve RTÜK devreye girmelidir. Bu tür yayın yapan programlar derhal yayından kaldırılmalıdır" denildi.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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