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Dünya şampiyonu en zirveye çıktı!

’nın yıldızları Kanyon’un zirvesinde kupayla poz verdi

Dünya şampiyonu en zirveye çıktı!
Birbirinden zorlu rakipleri yenerek Dünya Kulüpler Şampiyonluğu'na ulaşan Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncuları dün de İstanbul'un zirvesine çıktı. Kupayla birlikte Kanyon'un zirvesine çıkıp poz veren yıldız voleybolcular çok keyifli dakikalar yaşadı. Özellikle Eczacıbaşı VitrA'nın yabancı oyuncuları İstanbul'un manzarasına hayran kaldı.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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