  1. Beşiktaş - Napoli

Dev maçta bomba alarmı!

maçına çok az bir zaman kala, Etihad Stadyum'u "acil çağrı" ile boşaltıldı.

Dev maçta bomba alarmı! Stat boşaltıldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi stat boşaltıldı.

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye kısa bir süre kala alınan ihbar üzerine stat güvenlik gerekçesi ile boşaltıldı. Verilen acil alarm sonrası görevliler ve taraftarlar stattan çıkarıldı.

Yapılan incelemeler sonrası alarmın yanlışlıkla çalıştırıldığı öğrenildi ve taraftar tekrar stada alındı.
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  • 01 Kasım 2016, Salı 21:32
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