Dev maçta bomba alarmı!

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UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Barcelona mücadelesi öncesi stat boşaltıldı.
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye kısa bir süre kala alınan ihbar üzerine stat güvenlik gerekçesi ile boşaltıldı. Verilen acil alarm sonrası görevliler ve taraftarlar stattan çıkarıldı.
Yapılan incelemeler sonrası alarmın yanlışlıkla çalıştırıldığı öğrenildi ve taraftar tekrar stada alındı.
- 01 Kasım 2016, Salı 21:32
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