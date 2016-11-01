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Daha %70’teyim!

Sakatlıktan müthiş bir dönüş yapan , “Henüz tam olarak hazır değilim . Yüzde 70’teyim. Daha iyi olacağım” dedi...

Daha %70’teyim!
Konyaspor maçında yaptırdığı penaltıyla 3 puan getiren, Karabükspor maçında da takımının 5. golünü atan Jeremain Lens önemli açıklamalar yaptı... Sakatlıktan döndükten sonra fiziki açıdan yüzde yüz seviyeye gelmediğini söyleyen Hollandalı yıldız, "Biraz daha zamana ihtiyacım var. Şu anda yüzde 70 seviyesindeyim. Kısa sürede daha iyi duruma geleceğim" ifadesini kullandı. Manchester United maçı için de iddialı mesajlar veren Lens, "Çok zor bir maç olacak. Fakat İngiltere'deki yenilginin rövanşını alacak güçteyiz" şeklinde konuştu.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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