Büyük zirve ocak ayında

Bu sezon gösterdiği müthiş performansla Galatasaray'a adeta hayat veren Armindo Bruma için yönetim en sonunda düğmeye bastı... Sarı-Kırmızılı yönetim, sözleşmesi 2018 yılında bitecek olan Portekizli yıldızın sözleşmesini uzatmayı düşünmesine rağmen şu ana kadar bir adım atmamıştı. Fakat alınan bilgilere göre Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, Adanaspor maçından sonra Bruma'nın menajeri Catio Balde ile görüşerek ocak ayında masaya oturmak istediklerini iletti. Balde'nin bu davete çok olumlu yaklaştığı ve ara transfer döneminde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Fakat Balde ile Galatasaray yönetimi arasında yapılacak görüşmelerin kıran kırana geçeceği de ifade ediliyor.



SERBEST KALMA BEDELİ 40 MİLYON EURO

Oynadığı futbolla birçok Avrupa devinin dikkatini çeken Bruma için şimdiden teklifler almaya başlayan Balde'nin masaya oldukça katı şartlar koyması bekleniyor... G.Saray yönetiminin hedefi ise genç yıldızın 2018 yılında bitecek olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzatmak. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Bruma'nın sözleşmesine 40 milyon Euro serbest kalma bedeli koymayı düşünüyor.