  1. İlk hedefimiz Beşiktaş’ı yenmek
  2. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 188. maçına çıkıyor

Büyük gün 21 Kasım!

Trabzonspor’da yapımına 2013’te başlanan Akyazı Stadı’nda sona gelindi. Türkiye’nin deniz doldurularak inşa edilen ilk stadyum olma özelliğine sahip Akyazı 21 Kasım’daki Antalya maçıyla hizmete girecek.

Büyük gün 21 Kasım!
Trabzonspor'da yapımına 2013 yılı içerisinde başlanan Akyazı Stadyumu'ndaki çimlendirme işlemleri sürüyor. Stadyum 21 Kasım Pazartesi günü oynanacak olan Antalyaspor maçıyla kapılarını seyirciye açmaya hazırlanıyor. TOKİ tarafından Türkiye'nin deniz doldurularak inşa edilen ilk stadyumu olma özelliğine sahip olan Akyazı Stadı'nın açılışı için geri sayımla geçildi. Deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Akyazı Stadyumu'nun inşaatının yüzde 92 oranında tamamlandığı ve 10 Kasım'a kadar tüm çalışmaların tamamlanarak ardından test aşamasına geçileceği belirtildi.

AKYAZI'NIN STADININ ÇATISI TÜRKİYE'DE İLK
Antalyaspor maçına kadar hazır hale getirilmesi planlanan stadyumun saha zeminin düzenlenmesinin ardından çim- lendirme çalışmaları yapılıyor. İtalya'dan tırlar ile getirilen 3 bin metrekare çimin serim işlemenin ardından bu hafta içerisinde yine İtalya'dan 5 bin 300 metrekare çim daha gelecek. Çimin yerleştirilmesi hafta sonu bitirildikten sonra 2 gün beklenecek, ardından hibrit çim işlemi de 10 gün içinde tamamlanacak. Toplam 6 bin 300 ton çelik kullanılarak yapılan stadyumun çatı inşaatında ise son aşamaya gelindi. Akyazı stadyumunun çatısı dünya da 4, Türkiye'deki ise ilk stadyum olacak.
SKORBOARD TÜRKİYE'DE TEK
Akyazı Stadı'nda 80 metrekare olan skorboard 7.5 piksel aralığında olmasıyla ülkemizde tek olacak. 10 piksel olacak saha reklam panoları, köşelerinin oval olarak dönmesi özelliği ile de Türkiye'de ilk olacak.



Kemençe eşliğinde horon
Akyazı stadyumunun gece aydınlatma sistemlerinin yanı sıra ses sistemlerinin de testi yapıldı. Trabzonspor marşının ardından statta bulunan işçiler horon oynadı.

Yunus Emre SEL
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar