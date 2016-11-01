Büyük gün 21 Kasım!

Trabzonspor’da yapımına 2013’te başlanan Akyazı Stadı’nda sona gelindi. Türkiye’nin deniz doldurularak inşa edilen ilk stadyum olma özelliğine sahip Akyazı 21 Kasım’daki Antalya maçıyla hizmete girecek.
Trabzonspor'dayapımına 2013 yılı içerisindebaşlanan AkyazıStadyumu'ndaki çimlendirmeişlemleri sürüyor. Stadyum21 Kasım Pazartesi günü oynanacakolan Antalyaspor maçıylakapılarını seyirciye açmayahazırlanıyor. TOKİ tarafındanTürkiye'nin deniz doldurularakinşa edilen ilk stadyumu olmaözelliğine sahip olan Akyazı Stadı'nınaçılışı için geri sayımla geçildi.Deniz dolgusunun tamamlanmasınınardından 24 Kasım 2013tarihinde Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan tarafından temeliatılan Akyazı Stadyumu'nun inşaatınınyüzde 92 oranında tamamlandığıve 10 Kasım'a kadar tüm çalışmalarıntamamlanarak ardındantest aşamasına geçileceği belirtildi.
AKYAZI'NIN STADININ ÇATISI TÜRKİYE'DE İLK Antalyaspor maçına kadar hazır hale getirilmesi planlanan stadyumun saha zeminin düzenlenmesinin ardından çim- lendirme çalışmaları yapılıyor. İtalya'dan tırlar ile getirilen 3 bin metrekare çimin serim işlemenin ardından bu hafta içerisinde yine İtalya'dan 5 bin 300 metrekare çim daha gelecek. Çimin yerleştirilmesi hafta sonu bitirildikten sonra 2 gün beklenecek, ardından hibrit çim işlemi de 10 gün içinde tamamlanacak. Toplam 6 bin 300 ton çelik kullanılarak yapılan stadyumun çatı inşaatında ise son aşamaya gelindi. Akyazı stadyumunun çatısı dünya da 4, Türkiye'deki ise ilk stadyum olacak. SKORBOARDTÜRKİYE'DE TEK Akyazı Stadı'nda 80 metrekare olan skorboard 7.5 piksel aralığında olmasıyla ülkemizde tek olacak. 10 piksel olacak saha reklam panoları, köşelerinin oval olarak dönmesi özelliği ile de Türkiye'de ilk olacak.
Kemençe eşliğinde horon Akyazı stadyumunun gece aydınlatma sistemlerinin yanı sıra ses sistemlerinin de testi yapıldı. Trabzonspor marşının ardından statta bulunan işçiler horon oynadı.
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