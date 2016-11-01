Sezon başından beri zor günler geçiren, teknik direktör değişikliğine giden Fenerbahçe son haftalarda aldığı galibiyetlerle kendine geldi. Atiker Konyaspor'un ardından Kadıköy'de Karabükspor'a karşı alınan 5 gollü galibiyet Fenerbahçe'ye moral oldu. Ligin başında Pereira'yı gönderip, Advocaat'ı göreve getiren Fenerbahçe 2.5 ay çalkantılı günler geçirdi. Hollandalı hocanın takımı ve Türkiye'yi tanımaya çalışması Fenerbahçe'yi bir anda ligin alt sıralarına itti. Yılda 5 milyon Euro kazanan Van Persie'nin performansı tartışılmaya başlandı. Fenerbahçe düştüğü bu girdaptan 2.5 ayda çıkmayı başardı. Takımın Advocaat'ın sistemine alışması zaman alırken, Fenerbahçe Van Persie'nin performansını da yükseltmeyi başardı.
AKHİSAR VE G.SARAY MAÇLARI KRİTİK
Karabükspor maçında 2 gol bir asist yapan Van Persie'nin gözle görülür yükselişi yönetimi ve teknik heyeti heyacanlandırdı. Lens ve Aatıf gibi yaratıcı oyuncuların da takıma katkı vermeye başlaması Fenerbahçe'yi yeniden eski günlerine döndürmeye yetti. Akhisar ve G.Saray'ı gözüne kestiren Fenerbahçe iki maçtan 6 puan çıkartıp fikstür avantajını da kullanarak yeniden zirveye ortak olmanın hesabını yapıyor.
Bunun adı diriliş
Advocaat sistemi oturttu. Van Persie kendini buldu. Seri galibiyetler moral oldu. Akhisar ve G.Saray'ı gözüne kestiren Fener fikstür avantajını arkasına alıp zirve hesabı yapmaya başladı.
Sezon başından beri zor günler geçiren, teknik direktör değişikliğine giden Fenerbahçe son haftalarda aldığı galibiyetlerle kendine geldi. Atiker Konyaspor'un ardından Kadıköy'de Karabükspor'a karşı alınan 5 gollü galibiyet Fenerbahçe'ye moral oldu. Ligin başında Pereira'yı gönderip, Advocaat'ı göreve getiren Fenerbahçe 2.5 ay çalkantılı günler geçirdi. Hollandalı hocanın takımı ve Türkiye'yi tanımaya çalışması Fenerbahçe'yi bir anda ligin alt sıralarına itti. Yılda 5 milyon Euro kazanan Van Persie'nin performansı tartışılmaya başlandı. Fenerbahçe düştüğü bu girdaptan 2.5 ayda çıkmayı başardı. Takımın Advocaat'ın sistemine alışması zaman alırken, Fenerbahçe Van Persie'nin performansını da yükseltmeyi başardı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Gazete
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