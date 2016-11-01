Bir iyi haber daha: Fernandao geri döndü!

Farklı Karabük galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe'de ManchesterUnited maçının hazırlıkları başladı. İki hafta alınan 6 puan nedeniyle büyük moral bulan Sarı-Lacivertliler'e dün de Jose Fernandao'dan iyi haber geldi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu takımla birlikke çalışmalara başladı. Fakat Sambacı, ismi UEFA listesinde olmadığı için perşembe günü görev yapamayacak.
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