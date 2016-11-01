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Bir iyi haber daha: Fernandao geri döndü!

Bir iyi haber daha: Fernandao geri döndü!
Farklı Karabük galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe'de Manchester United maçının hazırlıkları başladı. İki hafta alınan 6 puan nedeniyle büyük moral bulan Sarı-Lacivertliler'e dün de Jose Fernandao'dan iyi haber geldi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu takımla birlikke çalışmalara başladı. Fakat Sambacı, ismi UEFA listesinde olmadığı için perşembe günü görev yapamayacak.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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