Beşiktaş ve Banvit zorlu sınavda

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka bugün 3. hafta maçlarına çıkacak. 2'de 2 yapan Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında AEK ile kozlarını paylaşacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak maç 19.00'da başlayacak. Pınar Karşıyaka ise İzmir'de İsrail ekibi Maccabi Rishon'u konuk edecek. Bu karşılaşma da saat 19.00'da oynanacak.