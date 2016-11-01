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Beşiktaş ve Banvit zorlu sınavda

Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ve Karşıyaka kritik maçlara çıkacak

Beşiktaş ve Banvit zorlu sınavda
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka bugün 3. hafta maçlarına çıkacak. 2'de 2 yapan Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında AEK ile kozlarını paylaşacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak maç 19.00'da başlayacak. Pınar Karşıyaka ise İzmir'de İsrail ekibi Maccabi Rishon'u konuk edecek. Bu karşılaşma da saat 19.00'da oynanacak.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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