Antalya Kayseri’yi yendi ligde siftah yaptı

Spor Toto Süper Lig'de 8 maçta aldığı 3 beraberlik ve 5 beraberlikle son sırada yer alan Antalyaspor sezonun ilk galibiyetini dün aldı. Kırmızı-Beyazlılar, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. 29. dakikada savunma arkasına sarkan Samuel Eto'o'nun yerde kalmasına hakem 'penaltı' dedi. Kamerunlu yıldız topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Maç da bu skorla sona erdi.