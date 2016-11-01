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Antalya Kayseri’yi yendi ligde siftah yaptı

Bu sezon Süper Lig’de galibiyet alamayan tek takım olan , Kayserispor’u deplasmanda 1-0 yenerek 3 puanla tanıştı. Konuk ekibe galibiyeti Samuel Eto’o’nun penaltı golü getirdi...

Antalya Kayseri’yi yendi ligde siftah yaptı
Spor Toto Süper Lig'de 8 maçta aldığı 3 beraberlik ve 5 beraberlikle son sırada yer alan Antalyaspor sezonun ilk galibiyetini dün aldı. Kırmızı-Beyazlılar, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. 29. dakikada savunma arkasına sarkan Samuel Eto'o'nun yerde kalmasına hakem 'penaltı' dedi. Kamerunlu yıldız topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Maç da bu skorla sona erdi.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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