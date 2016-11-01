Aatif Chahechouhe takımda kalıyor

Fenerbahçe'de devre arasında gönderilmesi planlanan AatifChahechouhe'nin takımda kalacağı öğrenildi. Bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giyen Faslı futbolcunun performansından çok memnun kalan Advocaat'ın Aatif'i göndermeme kararı aldığı öne sürüldü. Faslı futbolcuyu bundan sonraki maçlarda oynatmayı planlayan Hollandalı hocanın yakın çevresine, "Ona şansvermeye devamedeceğim. Yeterki bundansonra da böyleoynasın" dediği ortaya çıktı.
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