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Aatif Chahechouhe takımda kalıyor

Karabük önündeki performansı büyük beğeni kazandı

Aatif Chahechouhe takımda kalıyor
Fenerbahçe'de devre arasında gönderilmesi planlanan Aatif Chahechouhe'nin takımda kalacağı öğrenildi. Bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giyen Faslı futbolcunun performansından çok memnun kalan Advocaat'ın Aatif'i göndermeme kararı aldığı öne sürüldü. Faslı futbolcuyu bundan sonraki maçlarda oynatmayı planlayan Hollandalı hocanın yakın çevresine, "Ona şans vermeye devam edeceğim. Yeter ki bundan sonra da böyle oynasın" dediği ortaya çıktı.
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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