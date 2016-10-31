Trabzon kaçtı Rize yakaladı

Trabzon Rize ile 2-2 berabere kaldı. 5. dakikada Mehmet Ekici'nin şutunda savunmada Oboabona, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. MehmetEkici'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Diallo'dan dönen topu aynı futbolcu ikinci kez kaleye göndererek filelerle buluşturdu: 1-0. 15. dakikada Jantscher'in orta alandan gönderdiği uzun pasta, ceza alanı içinde savunmanın arasında iyi yükselen kafa şutunda, top üst direkten dışarı çıktı. 19'da Oğulcan Çağlayan'ın sağdan ortasında, altıpas içerisinde Kweuke'nin yatarak kafa vuruşunda, top kaleci Onur kolunun altından filelere gitti: 1-1. İlk yarı bu sonuçla bitti.
TRABZONSPOR SONUNU GETİREMEDİ 67'de Mustafa Akbaş, Oğulcan Çağlayan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler, bir kez daha penaltı kararı verdi. Uğur Demirok, meşin yuvarlağı kaleci Diallo'nun sağından filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi: 2-1. 83'te Emrah Başsan'ın soldan yerden ortasında, Kweuke dokundu ve maça bir kez daha denge getirdi: 2-2. Karşılaşma bu skorla sona erdi.
AVNİ AKER'DE FAUL REKORU! Hüseyin Avni AkerStadı'ndaki son maçta sezonunfaul rekoru geldi.Maçın hakemi Halil UmutMeler 28 kez faul düdüğüçaldı. Bu faullerin 28'i Trabzonspor'dan27'si ÇaykurRizespor'dan geldi.Fauller oyunun temposunuaşağıya çekti. Trabzonspormaçın genelinde topasahip olan takım olmasınarağmen gol pozisyonu bulmaktazorluk çekti. Gollerinikisi de penaltı atışları sonrasındageldi.
YANAL: ACEMİCE GOL YEDİK Trabzonspor Teknik Direktörü ErsunYanal, maçın ardından yaptığı açıklamada "Hamle yapabileceğimizoyuncu sayısıkısıtlı. Amakendi sahamızdaoyunu kontroletmeliyiz. Çokacemice bir golyedik. Kontra atakda değil üstelik" ifadesini kullandı.
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