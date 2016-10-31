  1. Yanlış plan
  2. Külliye'de büyük buluşma

Trabzon kaçtı Rize yakaladı

G.Saray galibiyetiyle moral bulan Trabzon, Rize’ye takıldı. 2 kez öne geçen Bordo- Mavililer galibiyeti koruyamadı.

Trabzon kaçtı Rize yakaladı
Trabzon Rize ile 2-2 berabere kaldı. 5. dakikada Mehmet Ekici'nin şutunda savunmada Oboabona, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Mehmet Ekici'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Diallo'dan dönen topu aynı futbolcu ikinci kez kaleye göndererek filelerle buluşturdu: 1-0. 15. dakikada Jantscher'in orta alandan gönderdiği uzun pasta, ceza alanı içinde savunmanın arasında iyi yükselen kafa şutunda, top üst direkten dışarı çıktı. 19'da Oğulcan Çağlayan'ın sağdan ortasında, altıpas içerisinde Kweuke'nin yatarak kafa vuruşunda, top kaleci Onur kolunun altından filelere gitti: 1-1. İlk yarı bu sonuçla bitti.

TRABZONSPOR SONUNU GETİREMEDİ
67'de Mustafa Akbaş, Oğulcan Çağlayan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler, bir kez daha penaltı kararı verdi. Uğur Demirok, meşin yuvarlağı kaleci Diallo'nun sağından filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi: 2-1. 83'te Emrah Başsan'ın soldan yerden ortasında, Kweuke dokundu ve maça bir kez daha denge getirdi: 2-2. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

AVNİ AKER'DE FAUL REKORU!
Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son maçta sezonun faul rekoru geldi. Maçın hakemi Halil Umut Meler 28 kez faul düdüğü çaldı. Bu faullerin 28'i 'dan 27'si Çaykur Rizespor'dan geldi. Fauller oyunun temposunu aşağıya çekti. Trabzonspor maçın genelinde topa sahip olan takım olmasına rağmen gol pozisyonu bulmakta zorluk çekti. Gollerin ikisi de penaltı atışları sonrasında geldi.

YANAL: ACEMİCE GOL YEDİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından yaptığı açıklamada "Hamle yapabileceğimiz oyuncu sayısı kısıtlı. Ama kendi sahamızda oyunu kontrol etmeliyiz. Çok acemice bir gol yedik. Kontra atak da değil üstelik" ifadesini kullandı.


YUNUS EMRE SEL
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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