Tenisin efsaneleri Başkent’te buluştu

TEB PNP Paribas Tennis Stars Series kapsamında Avustralyalı eski sporcu Pat Cash ile Marselİlhan ve Kanadalı tenisçi EugenieBouchard ile Çağla Büyükakçay gösteri maçı yaptı.
ÇAĞLA&MARSEL ŞOV
Türkiye'nin şampiyon tenisçilerini ve dünya yıldızlarını ücretsiz izleme şansı bulan Ankaralı sporseverler, yaklaşık 11 bin kişilik salonu büyük ölçüde doldurdu. Tenis sporunun Türkiye'de yaygınlaşmasının amaçlandığı etkinliği takip edenler arasında Gençlikve Spor Bakanı Akif ÇağatayKılıç da yer aldı. İlk gösteri maçı Pat Cash ile Marsel İlhan arasındaydı. Mücadeleyi 6-2, 3-6 ve 7-3'lük setlerle İlhan kazandı. Çağla Büyükakçay ise Bouchard ile karşılaştı. Çağla rakibini 6-4, 4-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yendi.
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