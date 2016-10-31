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Tenisin efsaneleri Başkent’te buluştu

Pat Cash, Eugenie Bouchard, Marsel İlhan ve Çağla Büyükakçay gibi isimler gösteri maçında sahne aldı.

Tenisin efsaneleri Başkent’te buluştu
TEB PNP Paribas Tennis Stars Series kapsamında Avustralyalı eski sporcu Pat Cash ile Marsel İlhan ve Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard ile Çağla Büyükakçay gösteri maçı yaptı.

ÇAĞLA&MARSEL ŞOV
Türkiye'nin şampiyon tenisçilerini ve dünya yıldızlarını ücretsiz izleme şansı bulan Ankaralı sporseverler, yaklaşık 11 bin kişilik salonu büyük ölçüde doldurdu. Tenis sporunun Türkiye'de yaygınlaşmasının amaçlandığı etkinliği takip edenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. İlk gösteri maçı Pat Cash ile Marsel İlhan arasındaydı. Mücadeleyi 6-2, 3-6 ve 7-3'lük setlerle İlhan kazandı. Çağla Büyükakçay ise Bouchard ile karşılaştı. Çağla rakibini 6-4, 4-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yendi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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