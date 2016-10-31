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Sofuoğlu: Kupamı milletime armağan ediyorum

Sofuoğlu: Kupamı milletime armağan ediyorum
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki 2016 sezonu şampiyonluk kupasını dün aldı. Katar'daki son yarışı 12. sırada biteren Sofuoğlu sezonu 216 puanla lider tamamladı. Başarılı sporcumuz yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Kupamı milletime armağan ediyorum" dedi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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