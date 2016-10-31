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Şimdi olmaz Santos!

Şimdi olmaz Santos!
Bolu'da forma giyen eski F.Bahçeli da takip etti. Sambacı, Aziz Yıldırım'a "Görüşebilir miyiz başkanım" dedi. Yıldırım, "Şimdi olmaz. 10 dakika sonra" cevabını verdi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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