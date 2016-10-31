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Sarı-Kırmızı alarm

’ın 2 önemli maç öncesi ortaya koyduğu futbol yönetimi harekete geçirdi. Başkan Özbek, Riekerink ve futbolcuların dikkatini çekecek...

Sarı-Kırmızı alarm
Trabzonspor yenilgisinin ardından Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni kötü bir futbol ile zar zor 1-0 yenmesi yönetimi endişelendirdi. Gelecek hafta lider Başakşehir ile bir sonraki hafta da ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacak olan Galatasaray'da yönetim seferberlik ilan etti. ba şak şehir kork uttu Başakşehir'ın Akhisar5-1 yenmesi Sarı-Kırmızılılar'ın gözünü korkuttu. Futbol AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu ve Başkan Dursun Özbek'in bu hafta teknik direktör Riekerink ve futbolcularla bir toplantı yapacağı öğrenildi.

BÖYLE OYNARSAK OLMAZ
Başkan Özbek'in takımın ortaya koyduğu futboldan memnun olmadığı ve "Bu şekilde oynarsak iki maçta da hesapta olmayan kayıplar yaşayabiliriz. Futbolcularla ve hocayla bir oturup konuşacağım" dediği belirlendi. Riekerink'in de oyuncularıyla maç sonu sert bir konuşma yaptığı öğrenildi...

KAPALI SAVUNMA SORUNU
Kapalı savunmaları aşmakta zorlanan , son 3 maçta 19 gol pozisyonuna girdi ama bunların sadece 2'sini gole çevirebildi. Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de merkez orta saha oyuncuları ve savunma oyuncuları toplamda sadece bir gol atabildi. Tek gol Antalya maçında Selçuk'tan geldi.

ASLAN KRİTİK VİRAJDA
G.Saray, zorlu iki maçtan da galibiyet çıkartmak istiyor. Yönetim, Başakşehir ve F.Bahçe maçları öncesi futbolcularla toplantı yapacak.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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