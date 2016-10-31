Sarı-Kırmızı alarm

Trabzonspor yenilgisinin ardından Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni kötü bir futbol ile zar zor 1-0 yenmesi yönetimi endişelendirdi. Gelecek hafta lider Başakşehir ile bir sonraki hafta da ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacak olan Galatasaray'da yönetim seferberlik ilan etti. ba şak şehir kork uttu Başakşehir'ın Akhisar'ı 5-1 yenmesi Sarı-Kırmızılılar'ın gözünü korkuttu. Futbol AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu ve BaşkanDursun Özbek'in bu hafta teknik direktörRiekerink ve futbolcularla bir toplantı yapacağı öğrenildi.
BÖYLE OYNARSAK OLMAZ
Başkan Özbek'in takımın ortaya koyduğu futboldan memnun olmadığı ve "Bu şekilde oynarsak iki maçta dahesapta olmayan kayıplar yaşayabiliriz.Futbolcularla ve hocayla biroturup konuşacağım" dediği belirlendi. Riekerink'in de oyuncularıyla maç sonu sert bir konuşma yaptığı öğrenildi...
KAPALI SAVUNMA SORUNU
Kapalı savunmaları aşmakta zorlanan Galatasaray, son 3 maçta 19 gol pozisyonuna girdi ama bunların sadece 2'sini gole çevirebildi. Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de merkez orta saha oyuncuları ve savunma oyuncuları toplamda sadece bir gol atabildi. Tek gol Antalya maçında Selçuk'tan geldi.
ASLANKRİTİKVİRAJDA
G.Saray, zorlu iki maçtan da galibiyet çıkartmak istiyor. Yönetim, Başakşehir ve F.Bahçe maçları öncesi futbolcularla toplantı yapacak.
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