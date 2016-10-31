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Sakatlar hepimizi çok üzdü

Sakatlar hepimizi çok üzdü
Kartal'ın başarılı oyuncusu Olcay Şahan arka arkaya yaşanan sakatlıkların kendilerini çok üzdüğünü ifade etti. Olcay, "En kısa zamanda bu sakatlıkların düz elmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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