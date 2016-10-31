Sakatlar hepimizi çok üzdü

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Kartal'ın başarılı oyuncusu Olcay Şahan arka arkaya yaşanan sakatlıkların kendilerini çok üzdüğünü ifade etti. Olcay, "En kısa zamanda bu sakatlıkların düz elmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Gazete
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