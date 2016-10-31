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alkışı hak etti

Podolski alkışı hak etti
Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 1-0 yenerken, takımın Alman yıldızı Podolski gönülleri fethetti. Maç bitiminden sonra , engelli bölümünde oturan Umut Güldağ'ın imzalaması için uzattığı formayı alıp soyunma odasına gitti. Alman futbolcu önce kendisi daha sonra arkadaşlarına imzalattığı formayı takımın tercümanı ile Umut'a gönderdi. Formasının tüm takım tarafından imzalandığını gören Umut'un sevinci ise görülmeye değerdi. İmzalı formasını üzerinden çıkarmayan Umut, gönül verdiği takımının oyuncularını görmekten mutluluk duydu. Engelli , yakınları ile birlikte sevinçle stattan ayrıldı.

MURAT KARAMAN
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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