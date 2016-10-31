Podolski alkışı hak etti

Galatasaray deplasmanda karşılaştığıAdanaspor'u 1-0yenerken, takımın Alman yıldızıPodolski gönülleri fethetti.Maç bitiminden sonra Podolski,engelli bölümündeoturan UmutGüldağ'ın imzalamasıiçin uzattığı formayı alıpsoyunma odasına gitti.Alman futbolcu önce kendisi dahasonra arkadaşlarına imzalattığıformayı takımın tercümanı ileUmut'a gönderdi. Formasının tümtakım tarafından imzalandığınıgören Umut'un sevinci isegörülmeye değerdi. İmzalıformasını üzerinden çıkarmayanUmut, gönül verdiği takımınınoyuncularını görmekten mutlulukduydu. Engelli Umut Güldağ,yakınları ile birlikte sevinçlestattan ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.