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Penaltı kararı çok tartışıldı

F.Bahçe’nin kazandığı penaltı otoriteleri ve hakem hocalarını ikiye bölerken farklı görüşler ortaya çıktı

Penaltı kararı çok tartışıldı
F.Bahçe'nin Karabük karşısında kazandığı penaltı için farklı yorumlar geldi. Rıdvan Dilmen penaltı kararını doğru bulmadığını söyledi. Erman Toroğlu ise penaltının doğru bir karar olduğunu savundu.

ÇAKAR'DAN TEPKİ!
Eski hakemlerden Ahmet Çakar ise, "Fırat penaltıyı yarattı yazıklar olsun" dedi. Penaltıya sebep olan Mehmet Topal da, "Sağ bileğime darbe hissettim. Penaltı kararı doğru" diye konuştu. Karabük kalecisi Ahmet Şahin ise, "Olmayan penaltı verildi" dedi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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