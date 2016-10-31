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Oğuzhan Napoli önünde kadroya alınacak

Beşiktaş’ta Talisca’nın sakatlığı sonrası Oğuzhan Napoli önünde kadroya alınacak. Ancak ilk 11’de oynayıp oynamayacağı kesinleşmedi.

Oğuzhan Napoli önünde kadroya alınacak
G.Saray derbisinde ayağı burkulan ve o günden bu yana futboldan uzak olan Oğuzhan Özyakup'un tedavisi Gençlerbirliği maçı öncesi bitmiş ama Güneş hazır olmadığı gerekçesiyle oyuncusunu kadroya dahil etmemişti. Talisca'nın sakatlığı sonrası Oğuzhan'ın Napoli karşısında 18'e alacağı ancak ilk 11'de oynayıp oynamayacağının henüz netleşmediği öğrenildi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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